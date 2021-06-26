Лукашенко - работникам прокуратуры: от вашей слаженной работы и принципиальной позиции зависит мир и согласие в обществе

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником - Днем работников прокуратуры. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Специфика вашей работы требует особых качеств - объективности, принципиальности, стойкости и кристальной честности, ведь в той постоянной борьбе с преступностью и проявлениями коррупции, которую вы ведете, против вас действуют люди, отрицающие все правила и нормы морали", - говорится в поздравлении.

"От вашей четкой, слаженной работы и принципиальной позиции во многом зависит дальнейшее развитие Беларуси, гражданский мир и согласие в нашем обществе, поскольку вы координируете правоохранительную деятельность государственных органов. Защищаете конституционный строй, эффективно противодействуя всем попыткам дестабилизировать обстановку в стране. Вносите весомый вклад в обеспечение законности, прав граждан, суверенитета и национальной безопасности", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко выразил убежденность, что прокурорские работники и впредь будут с честью служить Отечеству, приумножая лучшие традиции прокуратуры и решая поставленные задачи на самом высоком профессиональном уровне.-0-