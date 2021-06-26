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Лукашенко пожелал молодежи и студенчеству войти в историю как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси

26.06.2021 07:25 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с Днем молодежи и студенчества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником, который с этого года официально объявлен в Беларуси, - Днем молодежи и студенчества. Он объединяет миллионы юных сердец в прекрасном чувстве внутренней свободы и целеустремленности. Впереди целая жизнь и многое надо успеть", - подчеркнул глава государства.

"Для реализации ваших самых амбициозных начинаний сделано немало. Создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, предоставляет равные права в получении образования и медицинской помощи, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Вы живете в красивой и мирной стране с богатой историей, уникальными традициями и плеядой национальных героев".

Президент Беларуси также выразил убежденность: "Отдавая Отечеству таланты и неиссякаемую энергию, вы продолжите славный путь белорусов, подаривших нам пример истинной любви к своей земле и преданности Родине".

Александр Лукашенко пожелал молодежи и студенчеству войти в историю как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси, сохранившее исконные ценности и достижения прошлого.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником, который с этого года официально объявлен в Беларуси, - Днем молодежи и студенчества. Он объединяет миллионы юных...
 
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