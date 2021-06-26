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О ситуации в своих странах, сотрудничестве с Россией и Китаем - Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор
26.06.2021 12:53 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом БЕЛТА сообщили в
Главы государств обсудили ситуацию в обеих странах, отдельно и подробно остановились на теме борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями.
Речь также шла о взаимодействии Беларуси и Казахстана с другими государствами, в частности Россией и Китаем. Президенты обменялись мнениями по отдельным вопросам международной повестки.
В списке обсуждавшихся тем было и торгово-экономическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и других интеграционных структур.
В Казахстане с визитом сейчас находится
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О ситуации в своих странах, сотрудничестве с Россией и Китаем - Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор
В списке обсуждавшихся тем было и торгово-экономическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и других интеграционных структур.
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