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Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

26.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Лидеры обсудили ситуацию в двух странах. Отдельно и подробно остановились на теме борьбы с COVID. Также речь шла о взаимодействии Беларуси и Казахстана с другими государствами - в частности, с Россией и Китаем. Кроме того, Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обменялись мнениями по отдельным вопросам международной повестки. В списке обсуждавшихся тем было торгово-экономическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и других интеграционных структур. К слову, в Казахстане с визитом сейчас находится премьер-министр Беларуси, в ближайшее время он встретится с президентом этой страны, проведет ряд встреч и переговоров.


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Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Лидеры обсудили ситуацию в двух...
 
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О ситуации в своих странах, сотрудничестве с Россией и Китаем - Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор
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