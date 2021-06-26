МИД РФ назвал выдачу российских паспортов жителям Донбасса гуманитарным жестом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн – Sputnik. Выдача паспортов России жителям Донбасса - это гуманитарный жест, так как Украина не выполняет минские соглашения, заявила официальный представитель министерство иностранных дел РФ Мария Захарова.

В минувший четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

"Логику и претензии Владимира Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается", - заявил Захарова.

Вынужденная гуманитарная мера

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что "предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять".

"Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах", - добавила она.

"Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям", - отметила Захарова, обратив внимание, что "он полностью соответствует международной практике".

В качестве примера она привела выдачу паспортов гражданам Украины властями Польши, Венгрии и Румынии. А сама Украина активно предоставляет свои паспорта жителям Приднестровья.

"Вызывает глубокое сожаление, что президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", - заключила она.

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