Лукашенко отметил значительный вклад Зюганова в укрепление многоплановых белорусско-российских связей

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителя фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадия Зюганова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши политическая деятельность, высокий авторитет и лидерские качества служат благородному делу защиты общественных интересов, отстаивания социальной справедливости, укрепления парламентаризма в Российской Федерации", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко выразил признательность Геннадию Зюганову за теплое, искреннее отношение к Беларуси и белорусскому народу, значительный вклад, который он вносит в укрепление многоплановых белорусско-российских связей.-0-