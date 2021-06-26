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Лукашенко отметил значительный вклад Зюганова в укрепление многоплановых белорусско-российских связей

26.06.2021 16:55 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителя фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадия Зюганова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши политическая деятельность, высокий авторитет и лидерские качества служат благородному делу защиты общественных интересов, отстаивания социальной справедливости, укрепления парламентаризма в Российской Федерации", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко выразил признательность Геннадию Зюганову за теплое, искреннее отношение к Беларуси и белорусскому народу, значительный вклад, который он вносит в укрепление многоплановых белорусско-российских связей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко выразил признательность Геннадию Зюганову за теплое, искреннее отношение к Беларуси и белорусскому народу, значительный вклад, который он...
 
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