Кооперацию белорусско-казахстанских предприятий обсудили премьеры двух стран

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О кооперации белорусско-казахстанских предприятий сегодня говорили премьеры двух стран. Роман Головченко с рабочим визитом сейчас находится в Казахстане. По объему экспорта эта страна в десятке основных наших торговых партнеров, есть и много совместных производств, которые работают с прибылью и постоянно расширяют и линейки товаров, и сборочные площади. За прошлый год страны наторговали почти на 850 млн долларов.

О новых нишах и возможностях сотрудничества Беларуси и Казахстана - корреспондент Светлана Лукьянюк.

Сегодня уровень двусторонних отношений определяют не простая торговля и взаимный товарооборот, все строится не только на купле-продаже, хотя они также необходимы (ведь есть такие товары, которые проще купить у партнера, потому что сами пока не производим: сырье, комплектующие, та или иная продукция), но сегодня важна и кооперация. Тем более когда партнерам есть что предложить, поделиться наработками, обсудить стратегию на рынке. Для Беларуси и Казахстана, безусловно, это машиностроение, сельское хозяйство и все, что касается строительства. Каждому есть что сказать и показать.









О работе сообща говорили в Казахстане сегодня премьеры. Есть проекты, которые работают годами, другие пока в планах. Обсудить все на месте решили как раз на производственных площадках Кастанайского региона. Территория эта по большей части промышленная. И она открыта для стоящих предложений.

Славится Кастанай в том числе и своими автопредприятиями. Например, с этих конвейеров сходят легковушки девяти брендов. На них ездят и белорусы, а также россияне, азербайджанцы. Словом, покупатели есть. Под их запросы здесь собирают и авто на батареях. Сотня электрокаров уже на дорогах. О машинах на зарядке сегодня говорили с белорусским премьером. Экотренды - это и путь Беларуси. Наши электробусы уже оценили пассажиры во многих странах, на своих дорогах растет и количество подзарядок. Оценить конкурентов тоже дело нужное.

Наш МТЗ в этот регион пришел всерьез и надолго. Уже есть три сборочных производства и торговый дом. Но это только пока. Роману Головченко сегодня показали перспективу на макете с новыми цехами и объемами будущего, а также все площадки под них. Речь идет о глубокой локализации производства тракторов. И это инвестиции в завтра. Их около 7 млн долларов.

Цех по выпуску универсальных тракторных кабин обещают запустить к концу года. А первую ждем в начале следующего. Этот бизнес-план, уверены, здесь окупится с лихвой. Полям Казахстана нужна новая техника. Почти половина той, что работает, ждет замены. Большие площадки под сборку решат эту задачу. Сейчас здесь тракторы собирают в одну смену, но готовы выходить и в три. Ведь спрос, заверяет премьера руководство завода, на наши "Беларусы" будет расти. Они себя отлично показывают в деле.

Но не только тракторы нужны огромным сельхозугодьям Казахстана, а еще и комбайны, сеялки, кормозаготовительные машины. Линейка предложений растет из года в год. Об этом говорили на "АгромашХолдинге". Он - эксклюзивный дистрибьютер здесь белорусского Гомсельмаша. И не только. Кооперационные связи налажены со многими нашими предприятиями.

Бобруйскагромаш надеется пополнить и копилку совместных контрактов. Как раз в эти дни готовится новый. Много переговоров еще впереди. В числе важных партнеров – Соколовско-Сорбайское горно-обогатительное объединение, лидер по поставкам железной руды и алюминия в ЕАЭС, да и тема АПК и строительство ферм по белорусским технологиям интересны наших партнерам. Мы приехали с пакетом предложений, чтобы скрепить их двухсторонними подписями.