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Петришенко: санкции бьют по рядовым гражданам и касаются каждого

27.06.2021 13:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. Экономические санкции коллективного Запада касаются каждого рядового гражданина Беларуси, заявил зампред правительства республики Игорь Петришенко.

При этом все рестрикции никак не согласуются с международными нормами и выходят за рамки устава ООН, а Беларусь является одним из учредителей этой организации, напомнил вице-премьер.

"Эти санкции, экономические ограничения – они бьют и касаются каждого рядового гражданина, простого человека, за которого они так ратуют, за весь наш народ, что вот да – они нам якобы облегчат жизнь", - сказал Игорь Петришенко в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его словам, когда в ЕС принимали новые ограничения в отношении Беларуси, там забыли про мнение бизнеса и интересы простых граждан Европы.

"Никто не спрашивал у простых людей, как им взаимодействовать с Беларусью, как использовать туристические возможности, взаимные поездки, как принимать белорусских туристов. (…) Это абсолютно непродуманное, абсолютно недальновидное, сиюминутное (решение – Sputnik), подверженное определенному эмоциональному всплеску отдельной кучки политиков", - отметил вице-премьер.

Он убежден, что такое решение лишено здравого смысла. При этом белорусские власти анализируют последствия ограничительных мер в отношении экономического сектора республики, подчеркнул Петришенко.

"Мы с наименьшими потерями, как и в предыдущие годы, выйдем достойно, и мы делаем все для того, чтобы наши люди не почувствовали этого санкционного давления", - заявил он.

Диверсификация рынков

В связи с санкциями, Беларусь сейчас активно диверсифицирует рынки, добавил заместитель премьер-министра. И привел альтернативные рынки, с которыми республика будет активнее сотрудничать, - Россия и Евразийский экономический союз, страны СНГ, ШОС, Китай, Индия, Пакистан, государства Персидского залива, Африки, Латинской Америки.

"Мы открыты для всего мира, готовы выстраивать (...) искреннюю, открытую, насколько это возможно, внешнеполитическую и внешнеэкономическую линию с любым государством мира, где нас ждут и уважают", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Он отметил, что в такой непростой санкционной ситуации познаются настоящие друзья.

"Оценивая, мы видим, что настоящих друзей у нашей страны меньше не стало", - уверен вице-премьер Беларуси.

Экономические санкции по Беларуси

Экономические секторальные санкции ЕС против Беларуси вступили в силу в пятницу. Введены ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. Нельзя будет импортировать и перемещать по территории ЕС белорусские нефтяные масла, нефтяной газ и другие углеводороды, парафиновый воск, торфяной воск и аналогичные продукты, нефтяной кокс и битум, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного битума.

Кроме того, ЕС ввел рестрикции против ряда белорусских чиновников и предприятий, таким же образом поступили Великобритания, США и Канада.

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Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер заявил, что власти намерены минимизировать потери в сложившейся ситуации и делают все для того, чтобы люди не почувствовали санкционного давления.
 
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