Агенты 007 уже не те: Захарова пошутила про секретные документы об эсминце

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале опубликованные документы британской разведки по эсминцу Defender, который нарушил границу и подошел к берегам Крыма.

Захарова отметила, что найденные и опубликованные фрагменты секретных документов говорят о новой провокации Лондона и попытке прикрыть ее с помощью вранья.

"Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?" - задала вопрос официальный представитель МИД РФ.

Напомним, секретные документы о проходе британского эсминца у берегов Крыма нашли на автобусной остановке, их опубликовала телерадиокомпания "Би-би-си".

Папку с докладами Минобороны обнаружили в графстве Кент еще за день до инцидента с эсминцем. В документах содержались варианты возможных реакций РФ на пересечение Defender российской границы.

Также там было отмечено, что Великобритания приняла решение отправить эсминец к мысу Фиолент для того, чтобы показать поддержку Украине и доказать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

В британском министерстве уже признали факт потери секретных файлов.

Инцидент с эсминцем Defender

Британский эсминец Defender 23 июня пересек российскую границу в Черном море, он смог проникнуть вглубь территориальных вод РФ на три километра, недалеко от крымского мыса Фиолент.

В итоге российский корабль дважды выполнил предупреждающие выстрелы, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот вынужден был изменить курс.

После инцидента посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД РФ, где ей был заявлен протест в связи с произошедшим.

А министерство обороны России вручило военному атташе Великобритании ноту из-за нарушения действующим в северо-западной части Черного моря эсминцем Великобритании Defender государственной границы Российской Федерации.

Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца для недопущения подобных инцидентов в будущем.

В свою очередь, министерство обороны Великобритании сообщило, что корабль ВМС в соответствии с международным правом совершал мирный проход через территориальные воды Украины.

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