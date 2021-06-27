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Дональд Трамп провел первый митинг после ухода с поста президента США
27.06.2021 16:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн - Sputnik. Дональд Трамп провел первый массовый митинг после завершения полномочий на посту американского президента.
Известному в мире республиканцу удалось собрать тысячи сторонников в штате Огайо.
На пикете, который проходил под лозунгом "Спасем Америку", бывший американский президент вышел к многотысячной толпе и вновь заявил, что результаты президентских выборов в ноябре 2020 года были сфальсифицированы. И это несмотря на то, что американское правосудие опровергло многочисленные утверждения республиканцев о фальсификациях.
Трамп не ответил однозначно о своих намерениях баллотироваться вновь в президенты, но намекнул.
"Мы выиграли выборы дважды и, возможно, придется сделать это в третий раз", – сказал со сцены экс-лидер США.
Также он вновь поднял тему мигрантов и границы с Мексикой.
"К нам в страну приезжают миллионы людей. Мы понятия не имеем, кто они такие", – заявил Трамп, раскритиковав политику Байдена по мигрантам.
В своем выступлении экс-президент говорил о преступности, о правах на владение оружием. Дональд Трамп призвал своих сторонников поддержать республиканцев, которые будут избираться в Палату представителей и Сенат.
"Мы вернем себе Конгресс, вернем себе Америку", – сказал он.
Напомним, Дональд Трамп до сих пор
Но судя по всему, экс-президент не сдается, и у него остались планы на большую политику. В ближайшие недели Трамп проведет еще нескольких массовых мероприятий.
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Экс-лидер Америки раскритиковал политику Джо Байдена, а также намекнул, что может вновь выставить свою кандидатуру от республиканцев на будущих выборах...
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