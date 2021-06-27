Памятные мероприятия 22 июня прошли по всей Беларуси, самые масштабные - в Брестской крепости

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На неделе Беларусь отметила День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года - день, который прошел по судьбам миллионов людей. Разделил жизнь на до и после. В то роковое воскресенье никто и предположить не мог, что война растянется на 1418 дней и ночей. Из них 1100 будет оккупирована Беларусь. Страна потеряет каждого третьего жителя - как ни одно другое государство Европы.

С первыми артиллерийскими залпами и снарядами Третий рейх начал реализацию программы по геноциду, уничтожению нашего народа. Не щадили никого - ни детей, ни стариков. Дети становились донорами для солдат вермахта. Людей истязали в концлагерях, умерщвляли в газовых камерах, живьем сжигали вместе с домами. За годы войны нацисты сожгли почти 10 тысяч белорусских деревень. Если разделить на каждый день оккупации, то за сутки республика теряла 9 населенных пунктов.

Памятные мероприятия 22 июня прошли по всей Беларуси, но наиболее масштабные - в Брестской крепости. Цитадель, которая одной из первых приняла удар врага. Согласно планам командования вермахта, форпост должны были захватить к полудню, но крепость держалась больше месяца. Она стала символом героизма, стойкости и мужества. Спустя 80 лет белорусский народ вновь вынужден демонстрировать миру стойкость и мужество в отстаивании суверенитета и независимости Беларуси. Символично, что эти слова Президента прозвучали у стен Брестской крепости именно 22 июня. Ведь забыть, какую цену мы заплатили, чтобы остановить геноцид белорусского народа и принести свободу странам Европы, невозможно.

Чего нельзя сказать о потомках солдат вермахта. Уроки истории ими не выучены и спустя 80 лет, почти час в час, они повторяют атаку, правда, в рамках современной, уже гибридной войны. Что творится в головах этих людей и сектантов из белорусской маргинальной оппозиции - неизвестно, но секторальные санкции против нашего народа и наших предприятий вводятся почти в ночь на 22 июня. Сделано со всем присущим западным политикам цинизмом. Многие сходятся в том, что эта истерика - реакция на провал мятежа и целый ряд информационных неудач, когда достоянием общественности стали факты подготовки западом переворота в Беларуси и участия в нем, причем рассказали об этом причастные к процессам - представители американских фондов, бывшие украинские депутаты, нынешние литовские депутаты и один приземлившийся в Беларуси экстремист.

В то, что санкции сработают, не верят, похоже, ни на Западе, ни в Беларуси тем более. Учитывая дату их введения, выстоять для нас - дело принципа. Хотя бы в память о тех, кто погиб в 1940-е и кто, не смотря на голод, холод, артобстрелы, приближал победу над нацистами. Елена Бормотова - о героях, ставших на защиту Родины.

1941-й, 22 июня - выцарапанная надпись на солдатском котелке. Его фрагмент нашли поисковики. Самый свежий экспонат Музея истории Великой Отечественной. Владелец котелка - неизвестный солдат, который погиб в 1944-м. Освободив свою Родину, он воевал за освобождение Европы от нацизма.

А спустя 80 лет, в ночь на 22 июня Европа цинично и кощунственно поклонилась потомкам неизвестного солдата, введя санкции против Беларуси.















Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Меня возмущает цинизм и двойные стандарты руководящей европейской элиты. На мой взгляд, совершенно неслучайно, что накануне нашего общенационального Дня памяти и скорби были введены эти санкции, которые направлены против рядовых белорусов, конкретных людей, которые работают на наших предприятиях.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор:

Такая ярчайшая иллюстрация незнания реальной исторической идентичности нашего народа, нашей страны. Незнание символики и сакральности тех или иных дат, цифр и событий. Это еще раз весьма красноречиво подтверждает: либо хамство, либо пещерное невежество, либо и то и другое

Еще живы те, кто воевал с нацистами в 1940-е, кто освобождал Беларусь, Прибалтику, Европу. А затем восстанавливал разрушенные города и заводы. И через 80 лет у них остались шрамы с той войны, они не зарубцевались. Как не зарубцевалась память белорусов, которые потеряли каждого третьего. Старики, женщины и дети. Миллионы не рожденных детей. Об этом у стен Брестской крепости, в День памяти и скорби, говорил Президент. Жаль, что хранить память умеют не все.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так и хочется спросить автора этих строк - Мааса - министра иностранных дел Германии. Вы кто? Вчера кающийся немец или наследник нацистов? Ответьте публично. Грош цена этим покаяниям, которые мы недавно слышали в Тростенце. Вы должны стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, носить на руках. Потому что мы спасли вас от коричневой чумы

Геноцид народов Советского Союза, в том числе белорусов, начался здесь, в Брестской крепости 22 июня 1941 года. С первыми артиллерийскими залпами и взрывами армии Третьего рейха.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор:

Для немцев война до операции "Барбаросса" - все боевые действия, которые они вели и против Польши, и против Франции, в их документах это называется "обычная европейская война". А вот операция "Барбаросса" уже на уровне планирования идет совсем по-другому - расовая идеологическая война













Суббота, 21 июня. Войска вермахта стягивают технику к советской границе. Четыре утра - солдаты 45-й пехотной дивизии переправляются через Буг. В 4:15 на крепость упали первые снаряды.

Петр Котельников, участник обороны Брестской крепости:



Рушились здания, горели машины, горели казармы - в крепости бушевал настоящий пожар. У нас был пробит потолок, отвалилась часть стены, появились погибшие, раненые. Им стали оказывать помощь.

Последний участник обороны Брестской крепости Петр Котельников. Его не стало чуть больше месяца назад. Он видел, как люди страдали от жажды, умирали от ран и гибли от снарядов. Фронт откатился за Смоленск, а в крепости известные и неизвестные герои держали оборону.

Светлана Прибыш, заведующая отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Документы 45-й немецкой пехотной дивизии. Именно эта дивизия штурмовала крепость, а годом ранее она победоносно вошла в Париж. И, как пишет пастор этой дивизии, уже 22 июня командование пришло к выводу, что взять крепость прежними методами не удастся, потому что немцы тоже понесли потери в первый день войны.

Самвел Матевосян - замполитрука 84-го стрелкового полка - был ранен в голову, но продолжал бой. После второго ранения полуживым попал в плен, бежал. Сражался в партизанских отрядах. Затем освобождал Прагу. На стене Рейхстага написал "Я из Бреста. Самвел Матевосян".

Тигран Матевосян, сын участника обороны Брестской крепости С. Матевосяна:



Дух бойцов не был сломлен, потому что, пройдя всю Европу галопам и не встретив практически такого жесткого сопротивления, вдруг фашисты нарвались на очень крепкий орешек, на абсолютно другой характер, абсолютно другой менталитет, абсолютно другую породу людей - это в том числе и защитники Брестской крепости.

Пройдя всю Европу, армия Третьего рейха не отступала ни разу. Но была вынуждена это сделать в Беларуси. Первый приказ об отступлении с начала Второй мировой войны вермахт получил в районе Брестской крепости.

Уже в полдень 22 июня была выстроена оборона на подступах к Барановичам. 55-я стрелковая дивизия заняла рубеж в районе деревни Завинье. Именно здесь проходил один из самых масштабных боев первых дней войны. Артиллеристы выступили против танка Гудериана. За два часа было подбито 20 немецких машин.

Барановичи для вермахта - важный стратегический пункт - это прямая дорога на Минск, Смоленск и Москву. Крупный железнодорожный узел. Первые самолеты появились в 9 утра 22 июня.

Ирина Сайко, старший научный сотрудник Барановичского краеведческого музея:



Город загорелся в 14 местах. Уже в этот день Барановичи изведали на себе, жители Барановичей поняли, что такое фашистские бомбежки, что такое война. Не только обрывочные фразы о том, что началась война, но и бомбы, которые падали на улицы города.

В ночь на 23-е июня началась массированная бомбардировка города. Аэродром, железнодорожная станция, склады с боеприпасами. Барановичи бомбили 60 самолетов люфтваффе. Уничтожали и жилые дома с мирным населением. Вермахт просто исполнял приказ, который стоил жизни тысячам белорусов.