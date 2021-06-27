Президент о регионах: В Беларуси не будет депрессивных районов, а санкциями нас не запугать

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Всю уходящую рабочую неделю Президент провел в регионах. Сколько уж говорилось о том, что Беларусь - это не только Минск. Без прогресса на местах невозможно общее развитие страны! Эту формулу регионального успеха Александр Лукашенко предложил обновить.

Гродненщина на неделе стала территорией, которой предложена стратегия развития. Эдакий глобальный план, определяющий перспективы области. В целом регион выгодно смотрится на фоне других. Но и здесь есть болевые точки, которым нужен своего рода ребрендинг. В один из таких районов - Свислочский - и отправился Александр Лукашенко.

Несколько важных посылов от Президента: в Беларуси не будет депрессивных районов, а санкциями нас не запугать. Так какой же выход предложен области в целом и району в частности? Какой видится диверсификация экономики Президенту и правительству? И каков он, приоритет номер один? Корреспондент Ольга Анищенко расскажет главное.

Западный регион Беларуси всегда ставили в пример. Называли даже одним из лучших (еще в большой советской стране). И инвестору здесь нравится, и с землей, чтобы вести аграрное дело, прямо скажем повезло. Словом, статистикам работать приятно. Что ни показатель, то повод для гордости.

Достаточно заметить, что валовой региональный продукт на Гродненщине растет быстрее, чем в среднем по стране. За пятилетку плюс 5 %, тогда как по республике лишь 3,5 %. Пропасть и в производительности труда, и в экспорте товаров и услуг.

Да и нынешний год, который не назвать простым, тенденцию не нарушил. Экономика региона добавила 5,5 %, рванула (не иначе) промышленность, с динамикой сработало сельское хозяйство.

В общем, губернатору отчаиваться не с руки. И доклад Президенту Владимир Караник начинает в мажорной тональности. Но Александр Лукашенко внесет поправки - на санкции. Экономическая война развязана. Но губернатор уже прикинул, как может ударить. Здесь ведь и "Гродно Азот", и логистика, и "Лакокраска". Словом, санкции - конечно, вызов, с одной стороны, но и возможности. И тут уж куда посмотреть.

Да и сама Гродненщина, если уж по справедливости, как медаль. В том смысле, что есть сторона парадная, а есть незавидные будни. Весной правительство обновило план развития отдельных регионов, записанных в отстающие по уровню развития.

Так вот в Гродненской области статус аутсайдеров присвоен двум районам - Зельвенскому и Свислочскому. Лишь двум, поправили бы многие. Если учесть, что это минимум в сравнении с другими областями. Но не повод для успокоения, заметит Александр Лукашенко. На Гродненщине Президент там, где не все гладко.

Отстающий - вовсе не значит бесперспективный. Таким районам попросту нужна грамотная стратегия развития. А вот велосипед, как говорится, изобретать вовсе не нужно. Местное сырье - ключ к успеху. Да еще какой! Деревообработка сегодня на коне что ли. Об этом знает, пожалуй, каждый строитель - будь то профи или даже любитель. Цены на дерево буквально взлетели, сегодня для мирового рынка это нужный и недешевый товар. А для Беларуси - комфортный и естественный кластер роста. А потому, посещая логистический центр "Кроноспана" в районе (компания - известный игрок в этой сфере), Президент логично предложит от полуфабриката переходить на новый уровень.

И вот такие производства (на основе использования местного сырья) чем не подспорье для развития? Такой бы проект да в каждый район, не говоря уже про области. Задачка для правительства и губернаторов - решать придется сообща. Это во-первых. А во-вторых, не гнаться за количеством - посыл понятный. Ведь все это не ради галочки. От инвестиций ждут эффекта для экономики и для людей.

Новые производства теперь приоритетны. Промышленные вообще номер один. Без них будет сложен (если не сказать невозможен) рост новой экономики. А в итоге - социальные гарантии. Под эти задачи в регионах должны быть заточены все ресурсы и кадры. Такой ориентир звучит для местной вертикали власти. Все это, конечно, задел на будущее. Но Президент дает понять: для управленцев на местах оно уже наступило.

Словом, стратегия регионального развития выглядит так: местная власть вместе с Кабмином определяют те самые точки роста как для региона в целом, так и для его районов. В перечне инвестпроектов должен быть как минимум один значимый для каждой области. И не менее одного производственной направленности в каждом районе. Все это по сути диверсификация экономики. И в условиях санкционной войны вопрос не только лишь развития. Еще и выживания. И об этом Александр Лукашенко говорит уже не только с чиновниками.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент о регионах: В Беларуси не будет депрессивных районов, а санкциями нас не запугать Всю уходящую рабочую неделю Президент провел в регионах. Сколько уж говорилось о том, что Беларусь - это не только Минск. Без прогресса на местах невозможно общее...

Поездка на Гродненщину - конечно, сигнал для всех. Он в том, что не время почивать на лаврах, и о том, что в стороне не должен остаться никто. Наконец, кто, если не мы приложим руку к развитию своей земли, когда вокруг внешних "советчиков" не счесть. А ставка на промышленность вполне понятна: будут развиваться предприятия - будут жить поселки и города.