Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Как только кто-то поступает не по воле Запада, тот мгновенно заявляет о "нарушении правил" без предъявления фактов и объявляет о своем "праве "наказывать" нарушителя", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Почему ЕС "похоронил" идею саммита с РФ

Причиной отмены саммита Россия-Евросоюз, который предлагали Германия и Франция, стали русофобские настроения европейского меньшинства, отметил глава МИД РФ.

"Инициатива А. Меркель и Э. Макрона о проведении встречи с В. В. Путиным, не успев родиться, была похоронена", - написал Лавров в статье, опубликованной газетой "Коммерсант" и журналом "Россия в глобальной политике" .

По словам Лаврова, сразу после переговоров президентов РФ и США 16 июня "лидеры ЕС и НАТО поспешили сделать заявления о том, что в их подходах к России ничего не изменилось". И более того: они якобы готовы даже к ухудшению отношений с Москвой".

"Обозреватели подметили, что США – самим фактом российско-американского саммита в Женеве – как бы дали зеленый свет этой инициативе, но прибалты с поляками пресекли "самодеятельность" Берлина и Парижа (а послов Германии и Франции в Киеве вызвали в МИД Украины объясниться по поводу этой "самодеятельности"). Итогом же дискуссий в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы", - написал Лавров.

При этом конкретные "грехи" Москвы пока не называются, подчеркнул он. Видимо, чтоб было про запас, "при желании придумают что-нибудь".

Западный миропорядок и "лихие девяностые"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ярко охарактеризовал западную концепцию "миропорядка" и сравнил с неписаными правилами в России эпохи "лихих 90-х".

Прошедшие в июне саммиты НАТО и G7 "готовились таким образом, что не остается каких-либо сомнений", отмечается в статье министра.

По его словам, Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным. При этом все остальные – прежде всего Россия и Китай – обязаны следовать заданному курсу.

"От расшифровки своих "правил" Запад тщательно уходит, как и от вопросов о том, зачем они нужны, если есть тысячи инструментов международного права, под которыми все подписались и которые содержат четкие обязательства государств и транспарентные механизмы проверки их исполнения. "Прелесть" западных "правил" – именно в отсутствии конкретики: как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил" (предъявлять факты не станет) и объявляет о своем "праве "наказывать" нарушителя", - отмечает Лавров.

И обращает внимание читателей: чем меньше конкретики, тем больше "развязаны руки для произвола". Делается это в первую очередь для сдерживания конкурентов нечистоплотными методами.

"В России "лихих" 1990-х это называлось "действовать по понятиям", - резюмировал Лавров.

Странная позиция США после саммита в Женеве

Поступающие из Вашингтона заявления после саммита президентов России и США в Женеве не совсем соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала непосредственно на встрече глав двух государств, подчеркивает Лавров.

Саммит 16 июня завершился договоренностью о запуске предметного диалога о стратегической стабильности, другими итогами, продолжил Лавров, стало понимание целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, судьбе отбывающих наказание граждан обеих стран, а также по проблеме региональных конфликтов.

При этом Путин четко обозначил, что результат на каждом из направлений возможен лишь с помощью нахождения "обоюдоприемлемого баланса интересов" строго на паритетных началах, напомнил Лавров.

"Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки: мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования". Причем все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Москва "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", — написал Лавров.

По мнению министра, позицию европейских стран, вторивших американским чиновникам, могли разработать на встречах, которые прошли еще до российско-американской встречи. Речь о саммитах G7 в Корнуолле и НАТО в Брюсселе, а также разговор Байдена с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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