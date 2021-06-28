С трехдневным визитом в Казахстане находится белорусская правительственная делегация

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Беларусь и Казахстан активизируют сотрудничество. О кооперации в машиностроении и совместных предприятиях, строительстве ферм по белорусской технологии и открытии торговых домов говорят в эти дни в Нур-Султане. С трехдневным визитом там находится правительственная делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко. Сегодня в программе посещение ряда предприятий, деловые переговоры и официальные встречи с главой правительства и президентом. Все подробности у Светланы Лукьянюк (видео).





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