|
С трехдневным визитом в Казахстане находится белорусская правительственная делегация
28.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Беларусь и Казахстан активизируют сотрудничество. О кооперации в машиностроении и совместных предприятиях, строительстве ферм по белорусской технологии и открытии торговых домов говорят в эти дни в Нур-Султане. С трехдневным визитом там находится правительственная делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко. Сегодня в программе посещение ряда предприятий, деловые переговоры и официальные встречи с главой правительства и президентом. Все подробности у Светланы Лукьянюк (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Казахстан активизируют сотрудничество. О кооперации в машиностроении и совместных предприятиях, строительстве ферм по белорусской технологии и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)