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Состоялась встреча А. Лукашенко с исполнительным директором Emaar Properties

28.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Инвестиции из Эмиратов и совместные проекты. Сегодня Президент встретился с исполнительным директором компании Emaar Properties.

Мухаммед аль-Аббар считается одним из наиболее крупных и успешных бизнесменов ОАЭ. Он советник по экономическим и инвестиционным вопросам руководителей Абу-Даби и Дубая. Беларусь давно выстраивает доверительный диалог и сотрудничество с этой страной. Emaar Properties известная не только в Персидском заливе, но и во всем мире инвестиционная компания. Сфера интересов - строительные проекты, недвижимость, гостиничный бизнес, логистика и многое другое. Работают в 14 странах мира.

Сотрудничество Беларуси и ОАЭ

Как отметил гость, белорусская экономика работает стабильно даже в условиях пандемии, и это хороший знак для инвестора. Бизнес-климат в Беларуси Эмиратам по душе. Один из проектов, в который инвестирует эмиратский бизнес, - это "Северный берег". В столице появится Национальный выставочный комплекс, университет искусственного интеллекта, спортивные объекты, объекты здравоохранения, образования, центры культуры и искусств и современное комфортное жилье. Создатели проекта характеризуют его как "Умный город", обещая самые инновационные технологии в строительстве, энергосбережении, экологичности этого района.

Как отметил Аль-Аббар в беседе с журналистами, договор о строительстве "Умного города" будет подписан в ближайшие дни. Стоимость амбициозного проекта - 4 миллиарда долларов - общей площадью более 6 миллионов квадратных метров.



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Инвестиции из Эмиратов и совместные проекты. Сегодня Президент встретился с исполнительным директором компании Emaar Properties. Мухаммед аль-Аббар считается одним...
 
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