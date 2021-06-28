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Беларусь и Казахстан подписали ряд двусторонних документов
28.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Торгово-экономические отношения - основа двустороннего сотрудничества Беларуси с Казахстаном. Об этом сегодня заявил белорусский премьер Роман Головченко на встрече со своим коллегой Аскаром Маминым. Наша правительственная делегация сейчас с рабочим визитом в Казахстане. Особое внимание повышению уровня локализации производства. На базе цеха по сборке тракторов МТЗ в Казахстане создается индустриальный парк, где будут выпускать собственные кабины, стекло и пластик для сельхозтехники, а также готовить кадры для работы на этой площадке. Центр станет ядром развития дальнейших контрактов, уверен глава белорусского правительства.
Трехдневные переговоры в Нур-Султане и Костанае станут серьезным импульсом развития отношений во всех сферах, уверен премьер Казахстана. Подписан ряд документов и контрактов, в частности, соглашение между правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Также МТЗ отправит 590 тракторов в Казахстан на 10 миллионов долларов.
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Торгово-экономические отношения - основа двустороннего сотрудничества Беларуси с Казахстаном. Об этом сегодня заявил белорусский премьер Роман Головченко на...
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