Головченко встретился с казахстанским президентом Токаевым

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Программа визита премьер-министра Романа Головченко в Казахстан подразумевала посещение Костанайской области, а также целого ряда промышленных и производственных объектов.

По словам президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, этот регион Казахстана очень важен с точки зрения промышленного и сельскохозяйственного потенциала.

После чего напомнил, что в субботу он созвонился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, и у них состоялся обстоятельный разговор по вопросам стратегического партнерства.

"Для Казахстана Беларусь – это действительно стратегический партнер и союзник. Мы будем делать все возможное на взаимной основе для того, чтобы углублять и развивать наше сотрудничество", – заверил президент Казахстана.

В свою очередь Роман Головченко рассказал, что в ходе трехдневного визита белорусская делегация ознакомилась с индустриальными проектами, которые реализуются в Казахстане.

При этом он констатировал, что после пандемии торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами развивается очень динамично.

"Растет белорусский экспорт в Казахстан, растет казахстанский экспорт в Беларусь. Причем более высокими темпами (чем белорусский – Sputnik), что для Казахстана является позитивным фактором", – отметил белорусский премьер.

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