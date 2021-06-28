Беларусь вводит ответные санкции против ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июня – Sputnik. МИД Беларуси озвучил некоторые ответные санкции против Европейского союза. Из-за введенных Брюсселем ограничений в отношении Беларуси в понедельник в Министерство иностранных дел был вызван Глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель.

"Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", - говорится сообщение в белорусском МИД.

Минск приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и приступает к процедуре "заморозки" Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Подчеркивается, что в условиях санкций Беларусь не может полноценно выполнять свои обязательства. "С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", - отмечается в сообщении.

Постоянный представитель Беларуси при ЕС отозван в Минск для консультаций. Дирку Шубелю предложено выехать в Брюссель и довести позицию белорусской стороны "о неприемлемости давления и санкций".

В ответ на запрет въезжать в страны ЕС попавшим в санкционный список гражданам Минск вводит такое же ограничение в отношении представителей евроструктур и лиц, которые способствовали введению санкций.

МИД Беларуси прорабатывает и другие ответные меры, в том числе экономические. При этом внешнеполитическое ведомство республики подчеркивает, что готово развивать диалог и сотрудничать с Европейским союзом "на основе принципов равноправия и взаимного уважения".

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