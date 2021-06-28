МИД объявил об ответных мерах Беларуси на санкции ЕС

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-служба Министерства иностранных дел распространила заявление, в котором перечислены ответные меры, принятые Беларусью в связи с введенными Европейским союзом санкциями, сообщает БЕЛТА.

"В связи с беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси" сегодня в МИД был вызван глава представительства ЕС Дирк Шубель. "Послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство. Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", - говорится в заявлении.

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