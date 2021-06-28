Беларусь начинает процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорится в заявлении.

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