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Беларусь начинает процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС
28.06.2021 17:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает БЕЛТА.
"Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорится в заявлении.
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"Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорится в заявлении МИД.-0-
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