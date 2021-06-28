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Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"
28.06.2021 17:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, размещенном на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.
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Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, размещенном на сайте министерства
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