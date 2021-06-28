Караев призвал коллег не забывать милицейское прошлое

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн - Sputnik. Экс-глава МВД Юрий Караев, работающий сейчас помощником президента – инспектором по Гродненской области, призвал коллег не забывать свое милицейское прошлое.

Об этом он рассказал на 30-летии общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск в 1-й милицейской бригаде, передает корреспондент Sputnik.

"Для меня этот день – повод вспомнить свою службу, прошлое. То, в чем всю жизнь варился. Как говорят, офицер – это не профессия, а образ жизни. Застревать в прошлом хоть и не стоит, но милицейское, военное служебное прошлое забыть нельзя. Человек в нем всегда", – пояснил экс-глава белорусского МВД.

Замминистра внутренних дел генерал-майор милиции Сергей Хоменко, поздравляя ветеранов, отметил, что если в 1990-е белорусские правоохранители думали о том, как победить бандитизм, "то сейчас они думают, как развивать нашу систему для того, чтобы работали предприятия, дети улыбались, а старики были довольны той жизнью, которая есть".

"И мы должны помнить о тех, кто в 90-е сражался с бандитизмом, кто в 2000-е поддерживал правопорядок в столице нашей республики. Кто в 2020-м защитил свободу и независимость нашей родины", – констатировал Хоменко.

Отвечая на вопрос Sputnik о том, какая помощь сегодня предоставляется ветеранам, он отметил, что "самое главное – это душевная помощь".

"Ветеранам органов внутренних дел предоставляются все виды социальной помощи в соответствии с законодательством. И, конечно, это помощь общественных организаций, офицерских собраний", – подытожил он.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Валерий Гайдукевич сравнил милицию "тогда и сейчас".

"На разных этапах происходили разные события. Тем не менее, тогда и сейчас были, есть и нужны будут милиционеры. Поскольку кто защитит простых людей от всяких непонятных вещей? От новых политических лидеров, от непонятны коммерсантов и так далее", – резюмировал он.

Сегодня в ветеранской организации ОВД и внутренних войск насчитывается более 27 тысяч членов.