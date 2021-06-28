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Евросовет: выход Беларуси из "Восточного партнерства" усилит напряженность
28.06.2021 18:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн – Sputnik. Выход Беларуси из инициативы ЕС "Восточное партнерство" приведет к дальнейшей эскалации напряженности, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
В понедельник 28 июня стало известно, что республика
"Сегодня Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив свое участие в Восточном партнерстве. Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет явное негативное влияние на народ Беларуси", – написал Мишель на своей странице в Twitter.
Он также отметил, что подобное решение властей республики лишит белорусов возможностей, предоставляемых инициативы.
Санкции по Беларуси: персональные и секторальные
25 июня вступили в силу
Ранее 21 июня Евросоюз ввел
Кроме того, европейским бизнесменам и компаниям запретили предоставлять средства тем, кто внесен в санкционный перечень ЕС. В нем, к слову, сейчас 166 физических и 15 юридических лиц.
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Мишель отметил, что подобное решение властей республики лишит белорусов возможностей, предоставляемых инициативы.
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