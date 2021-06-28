Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Выход Беларуси из инициативы ЕС "Восточное партнерство" приведет к дальнейшей эскалации напряженности, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

В понедельник 28 июня стало известно, что республика вводит ответные санкции в отношении ЕС, в том числе приостанавливает участие в "Восточном партнерстве" и приступает к процедуре "заморозки" Соглашения о реадмиссии с ЕС.

"Сегодня Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив свое участие в Восточном партнерстве. Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет явное негативное влияние на народ Беларуси", – написал Мишель на своей странице в Twitter.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.



This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation. — Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

Он также отметил, что подобное решение властей республики лишит белорусов возможностей, предоставляемых инициативы.

Санкции по Беларуси: персональные и секторальные

25 июня вступили в силу секторальные санкции против Беларуси. Они затрагивают торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями. В частности, нельзя будет импортировать и перемещать по территории ЕС белорусские нефтяные масла, нефтяной газ и другие углеводороды, парафиновый воск, торфяной воск и аналогичные продукты, нефтяной кокс и битум, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного битума.

Ранее 21 июня Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 78 граждан, а также 8 белорусских предприятий. В "черном списке" – силовики, чиновники, бизнесмены, журналисты. Им также запретят ездить в/через страны ЕС, а существующие активы в ЕС заморозят.

Кроме того, европейским бизнесменам и компаниям запретили предоставлять средства тем, кто внесен в санкционный перечень ЕС. В нем, к слову, сейчас 166 физических и 15 юридических лиц.

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