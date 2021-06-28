Президент Казахстана: Беларусь - это действительно стратегический партнер и союзник

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О развитии сотрудничества с еще одним стратегическим партнером шла речь в ходе трехдневного визита белоруской правительственной делегации в Казахстан.

Минск и Нур-Султан рассчитывают на товарооборот в миллиард долларов к концу года. Точек соприкосновения множество: кооперация в машиностроении, совместные предприятия, поставки нефти, строительство ферм по белорусской технологии и открытие торговых домов.

Как отметил президент Казахстана сегодня в ходе встречи с белорусским премьер-министром Романом Головченко, для Казахстана Беларусь - это действительно стратегический партнер и союзник. Все подробности у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.

Сегодня Нур-Султан все больше становится точкой притяжения бизнеса. Количество центров для деловых переговоров, элитной постройки и компаний, которые приходят сюда, чтобы начать свое дело - как подтверждение предпринимательской активности. На сегодня здесь такого малого и среднего бизнеса не менее 130 субъектов. Да, пандемия сказалась на встречах и переговорах, да, и сейчас Нур-Султан в красной зоне, но торговые связи наполняются новыми контрактами. Прошлый год показал, что даже небольшая пауза сказывается после месяцами.

Рабочий визит белорусской правительственной делегации в Казахстан

В эти дни экспорт-импорт и совместные проекты обсуждают с белорусским премьером. Детально прямо на предприятиях. Белорусы приехали в Казахстан с предложениями работать вместе и по дилерской сети, поставкам техники, продуктов питания и в строительной сфере. Посмотрели опыт модульного домостроения, когда на предприятиях заливают целые комнаты. У нас другие подходы - разноплановая планировка. Каждый, конечно, работает под запросы своего покупателя. Но вот что на этом рынке точно нужны - качественные стройматериалы. Ведь новые квартиры хотят и хорошую отделку. В наших планах открыть в Нур-Султане торговый дом белорусских стройматериалов.







Совместная работа по развитию зеленой энергетики - это то направление, которым сейчас активно занимается бизнес двух стран. Совместно с белорусскими партнерами создан Green Technology хаб, где ждут прорывные идеи и новые решения от IT-новаторов и готовы под них находить финансирование. Об этом премьер-министру рассказали в международном финансовом центре.

За 4 месяца рост товарооборота к такому же периоду прошлого года вырос почти на треть. Более 50 товарных позиций продаем на этом рынке. Беларусь готова к промышленной кооперации с Казахстаном во благо развития экономики двух стран, говорит глава нашей дипмиссии.

Два года назад мы собирали здесь тысячу тракторов, в прошлом уже две. В этом такой объем готов уже за 5 месяцев. Сельхозполям нужна надежная техника. АПК здесь активно обновляется. Крупные фермеры готовы вкладывать в молочное и мясное производство. Мы предлагаем им свой проект фермы на 2 тысячи 400 голов. Объект под ключ со всем оборудованием.

Белорусы создадут в Казахстане индустриальный центр

О новых проектах скажут и премьеры на официальных переговорах. В Казахстане сегодня 10 производственных площадок. Открывает (открываем) новую – это будет настоящий индустриальный центр в Костанае, где не только отверточная сборка, но выпуск деталей, научно-техническая деятельность, но и подготовка кадров. Роман Головченко уверен, этот центр станет ядром инновационного развития.

Казахстанский премьер уверен, что трехдневный диалог с белорусскими партнерами станет импульсом развития сотрудничества, которое в этом году показывает хорошую скорость. Поддерживать ее будут и новые контракты с предприятиями по поставкам тракторов МТЗ на 10 миллионов долларов, машинокомплектов от МАЗ на полтора миллиона, продукции Бобруйскагромаша на миллион, а также техники БелАЗ.







Казахстан на высшем уровне поддержал все проекты, с которыми приехали белорусы. Об этом было заявлено на встрече с Президентом. У стран есть взаимный интерес и желание работать вместе. Тем более выгода очевидна и долгосрочна.

Договоренности здесь Роман Головченко назвал канвой развития отношений на 2-3 года. И это не просто декларация, а практические шаги. При этом каждая сторона готова оказывать содействия и создавать условия для реализации проектов.

Новые возможности для экспорта

Логистические цепочки для быстрой доставки выстраиваем и в рамках Евразийского экономического союза и в рамках двух. По году ждем новых показателей во взаимной торговле. По товарам и услугам суммарно не менее миллиарда долларов.

В планах на осень большая сельхозвыставка. И привести в Казахстан не менее трех десятков наших предприятий. А также чаще летать. До COVID было до 13 рейсов в неделю, сейчас вдвое меньше. Но при этом обсуждаются и новые прямые направления, например, в Костанай и Актау. До конца года в планах и Дни культуры Беларуси, сейчас верстается программа. Нам есть что показать зрителям из Казахстана. Сегодня наша делегация оценила современное искусство в "Астана Опера", историческое наследие Казахстана. Его развитие в Национальном музее в Нур-Султане.





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