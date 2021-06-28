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Форум регионов: реальная взаимная выгода как итог партнерства белорусско-российских площадок

28.06.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Форум регионов в деловом календаре двух стран - это ключевое событие. Формула работы все эти годы проста. В основе - реальная взаимная выгода. Этот акцент  партнерства сохраняем и сейчас. 

Насколько  продуктивно? Вероника Бута провела ревизию белорусско-российских площадок (видео). 



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Форум регионов в деловом календаре двух стран - это ключевое событие. Формула работы все эти годы проста. В основе - реальная взаимная выгода. Этот акцент ...
 
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