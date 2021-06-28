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Форум регионов: реальная взаимная выгода как итог партнерства белорусско-российских площадок
28.06.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Форум регионов в деловом календаре двух стран - это ключевое событие. Формула работы все эти годы проста. В основе - реальная взаимная выгода. Этот акцент партнерства сохраняем и сейчас.
Насколько продуктивно? Вероника Бута провела ревизию белорусско-российских площадок (видео).
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Форум регионов в деловом календаре двух стран - это ключевое событие. Формула работы все эти годы проста. В основе - реальная взаимная выгода. Этот акцент ...
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