Беларусь разрывает отношения с Евросоюзом

Беларусь не может выполнять свои обязательства по инициативе «Восточное партнерство» и приостанавливает участие в ней и в Соглашении о реадмиссии с ЕС.

Заявление об этом размещено на сайте МИД Беларуси 28 июня.

«Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», - сказано в документе.

Соглашение о реадмиссии белорусские власти ранее преподносили как победу белорусской дипломатии. Вместе с его принятием Шенгенские визы становились дешевле для белорусов до 35 евро.

МИД также предложил главе Представительства ЕС в Республике Беларусь Дирку Шубелю выехать в Брюссель для консультаций, «чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций».

Постоянный представитель Беларуси при ЕС также отзывается в Минск для консультаций. Эти жесткие шаги МИД Беларуси обосновывает «введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси».

Кроме того, в ответ на персональные санкции будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер.

Тем временем, глава Европейского совета Шарль Мишель назвал решение белорусских властей «шагом назад».

«Сегодня Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив свое участие в "Восточном партнерстве". Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет негативное влияние на народ Беларуси, лишив его возможностей, предоставляемых нашим сотрудничеством», - написал политик в своем твиттер-аккаунте.

24 июня были введены в действие секторальные санкции в отношении белорусского режима. Они касаются торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и доступов к рынкам капитала ЕС.