Лукашенко поздравил Бердымухамедова с днем рождения и подтвердил готовность расширять отношения с Ашхабадом

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Присущие вам принципиальность, стратегическое мышление и талант руководителя многие годы служат благородному делу укрепления государственности, экономического потенциала и авторитета Туркменистана на международной арене", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил готовность к расширению плодотворного взаимодействия между Минском и Ашхабадом, в полной мере отвечающего интересам дружественных народов обеих стран.

"Уверен, что ваше личное участие придаст существенный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений, успешной реализации новых совместных планов и инициатив", - подчеркнул Президент.-0-