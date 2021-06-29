Александр Лукашенко поздравил Бердымухамедова с днем рождения

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Лукашенко поздравил Бердымухамедова с днем рождения и подтвердил готовность расширять отношения с Ашхабадом



"Присущие вам принципиальность, стратегическое мышление и талант руководителя многие годы служат благородному делу укрепления государственности, экономического потенциала и авторитета Туркменистана на международной арене", - говорится в поздравлении.



"Уверен, что ваше личное участие придаст существенный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений, успешной реализации новых совместных планов и инициатив", - подчеркнул Президент.