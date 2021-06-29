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Александр Лукашенко поздравил Бердымухамедова с днем рождения
29.06.2021 08:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Лукашенко поздравил Бердымухамедова с днем рождения и подтвердил готовность расширять отношения с Ашхабадом
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Лукашенко поздравил Бердымухамедова с днем рождения и подтвердил готовность расширять отношения с Ашхабадом "Присущие вам принципиальность, стратегическое...
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