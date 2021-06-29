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Евросоюз готов продолжать сотрудничество с народом Беларуси
29.06.2021 10:07 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
О намерении развивать связи с белорусским народом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вечером 28 ииюня.
По его словам, несмотря на приостановку членства Беларуси в инициативе «Восточное партнерство», Евросоюз готов продолжать развивать связи с народом этой страны.
«Несмотря на
Ранее в этот день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решение белорусских властей стало «шагом назад», и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности.
Он обратился к народу Беларуси и заявил, что он может рассчитывать на Евросоюз.
«Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку. Мы напоминаем о вашем праве выбрать для себя президента на новых, свободных и честных выборах», - отметил Мишель. Обращаясь же к режиму Лукашенко, он призвал его «поставить на первое место будущее Беларуси».
По словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, Брюссель сожалеет о решении официального Минска приостановить сотрудничество в «Восточном партнерстве», пишет
По мнению Брюсселя, это является «еще одной демонстрацией пренебрежительного отношения режима к белорусскому народу, который пользуется преимуществами инициативы» и послужит лишь «дальнейшей изоляции Беларуси».
Ранее
24 июня
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О намерении развивать связи с белорусским народом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вечером 28 ииюня.
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