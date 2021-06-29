Евросоюз готов продолжать сотрудничество с народом Беларуси

О намерении развивать связи с белорусским народом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вечером 28 ииюня.

По его словам, несмотря на приостановку членства Беларуси в инициативе «Восточное партнерство», Евросоюз готов продолжать развивать связи с народом этой страны.

«Несмотря на решение режима Лукашенко приостановить участие Беларуси в "Восточном партнерстве", мы готовы продолжать работать с белорусским народом над расширением связей, усилением регионального сотрудничества и противостоянием общих вызовов», - написал он в понедельник в своем твиттере.

Ранее в этот день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решение белорусских властей стало «шагом назад», и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности.

Он обратился к народу Беларуси и заявил, что он может рассчитывать на Евросоюз.

«Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку. Мы напоминаем о вашем праве выбрать для себя президента на новых, свободных и честных выборах», - отметил Мишель. Обращаясь же к режиму Лукашенко, он призвал его «поставить на первое место будущее Беларуси».

По словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, Брюссель сожалеет о решении официального Минска приостановить сотрудничество в «Восточном партнерстве», пишет DW .

По мнению Брюсселя, это является «еще одной демонстрацией пренебрежительного отношения режима к белорусскому народу, который пользуется преимуществами инициативы» и послужит лишь «дальнейшей изоляции Беларуси».

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