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Евросоюз готов продолжать сотрудничество с народом Беларуси

29.06.2021 10:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О намерении развивать связи с белорусским народом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вечером 28 ииюня.

По его словам, несмотря на приостановку членства Беларуси в инициативе «Восточное партнерство», Евросоюз готов продолжать развивать связи с народом этой страны.

«Несмотря на решение режима Лукашенко приостановить участие Беларуси в "Восточном партнерстве", мы готовы продолжать работать с белорусским народом над расширением связей, усилением регионального сотрудничества и противостоянием общих вызовов», - написал он в понедельник в своем твиттере.

Ранее в этот день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решение белорусских властей стало «шагом назад», и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности.

Он обратился к народу Беларуси и заявил, что он может рассчитывать на Евросоюз.

«Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку. Мы напоминаем о вашем праве выбрать для себя президента на новых, свободных и честных выборах», - отметил Мишель. Обращаясь же к режиму Лукашенко, он призвал его «поставить на первое место будущее Беларуси».

По словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, Брюссель сожалеет о решении официального Минска приостановить сотрудничество в «Восточном партнерстве», пишет DW.

По мнению Брюсселя, это является «еще одной демонстрацией пренебрежительного отношения режима к белорусскому народу, который пользуется преимуществами инициативы» и послужит лишь «дальнейшей изоляции Беларуси».

Ранее

24 июня были введены в действие секторальные санкции в отношении белорусского режима. Они касаются торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и доступов к рынкам капитала ЕС. 25 июня МИД Беларуси выступил с заявлением об ответных мерах на санкции.

 
Теги: Минск
 
 
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О намерении развивать связи с белорусским народом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вечером 28 ииюня.
 
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