|
Беларусь планирует удвоить экспорт стройматериалов в Казахстан
29.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Идет активное сотрудничество в строительной отрасли и по линии Беларусь-Казахстан. Накануне экспорт, импорт и совместные проекты обсуждали премьер-министры обеих стран в Казахстане. Официальный Нур-Султан заинтересован в партнерстве с белорусскими коллегами: особый интерес проявляют к строительству сельскохозяйственных объектов. В свою очередь наши предприятия готовы удвоить объем поставок стройматериалов. Не обошли вниманием и вопросы по реализации совместных инвестпроектов.
Во время визита белорусской делегации затронули широкий круг вопросов: это и кооперация в АПК, машиностроении, зеленой энергетики и создание общих производственных площадок.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идет активное сотрудничество в строительной отрасли и по линии Беларусь-Казахстан. Накануне экспорт, импорт и совместные проекты обсуждали премьер-министры обеих...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)