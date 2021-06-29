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Беларусь планирует удвоить экспорт стройматериалов в Казахстан

29.06.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Идет активное сотрудничество в строительной отрасли и по линии Беларусь-Казахстан. Накануне экспорт, импорт и совместные проекты обсуждали премьер-министры обеих стран в Казахстане. Официальный Нур-Султан заинтересован в партнерстве с белорусскими коллегами: особый интерес проявляют к строительству сельскохозяйственных объектов. В свою очередь наши предприятия готовы удвоить объем поставок стройматериалов. Не обошли вниманием и вопросы по реализации совместных инвестпроектов.

Во время визита белорусской делегации затронули широкий круг вопросов: это и кооперация в АПК, машиностроении, зеленой энергетики и создание общих производственных площадок.


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Идет активное сотрудничество в строительной отрасли и по линии Беларусь-Казахстан. Накануне экспорт, импорт и совместные проекты обсуждали премьер-министры обеих...
 
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