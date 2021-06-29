Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Нам предстоит вместе прорабатывать некоторые вопросы, неподлежащие публичной огласке, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе встречи с Cекретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, с Секретарем Совбеза РФ ему всегда есть о чем поговорить, особенно в это непростое время. После чего добавил, что внимательно наблюдал за выступлениями и заявлениями Николая Патрушева.

"Это абсолютно совпадает с точкой зрения, не то, что моей (о том, что происходит в Беларуси), со специалистами нашими. Поэтому, действительно есть, что обсудить", - констатировал Александр Лукашенко.

При этом он выразил удовлетворение, что высокопоставленный чиновник из России в тему и глубоко в нее погружен.

"Я специально хотел поговорить с вами один на один. Есть вопросы, которые пока не подлежат огласке публичной. Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, взаимодействовать по некоторым направлениям", - предупредил белорусский лидер.