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Президент встретился с секретарем Совбеза России

29.06.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Николай Патрушев прибыл в Минск с двухдневным визитом. Геополитическая ситуация сейчас не самая простая. В последние годы все большее распространение получают так называемые гибридные войны. Они нередко наносят государствам не меньший ущерб, чем традиционные горячие конфликты. Прежде Патрушев отмечал, что в Беларуси был сорван сценарий цветной революции. А в попытках перевернуть нашу страну ряд стран Запада перешел все "красные линии".

Запланированы двусторонние консультации Совбезов Беларуси и России

Сегодня пройдут двусторонние консультации аппаратов Совбезов Беларуси и России. Они плановые. Речь пойдет о новых угрозах и мерах противодействия гибридным воздействиям на наши страны и вмешательству во внутренние дела.

Безопасность международную и региональную тоже обсудят. Как и обстановку, которая складывается вокруг Беларуси и России.


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Теги: Минск
 
 
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Николай Патрушев прибыл в Минск с двухдневным визитом. Геополитическая ситуация сейчас не самая простая. В последние годы все большее распространение получают...
 
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