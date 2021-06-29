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Президент встретился с секретарем Совбеза России
29.06.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Николай Патрушев прибыл в Минск с двухдневным визитом. Геополитическая ситуация сейчас не самая простая. В последние годы все большее распространение получают так называемые гибридные войны. Они нередко наносят государствам не меньший ущерб, чем традиционные горячие конфликты. Прежде Патрушев отмечал, что в Беларуси был сорван сценарий цветной революции. А в попытках перевернуть нашу страну ряд стран Запада перешел все "красные линии".
Запланированы двусторонние консультации Совбезов Беларуси и России
Сегодня пройдут двусторонние консультации аппаратов Совбезов Беларуси и России. Они плановые. Речь пойдет о новых угрозах и мерах противодействия гибридным воздействиям на наши страны и вмешательству во внутренние дела.
Безопасность международную и региональную тоже обсудят. Как и обстановку, которая складывается вокруг Беларуси и России.
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Николай Патрушев прибыл в Минск с двухдневным визитом. Геополитическая ситуация сейчас не самая простая. В последние годы все большее распространение получают...
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