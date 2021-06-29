А. Лукашенко - Н. Патрушеву: Есть вопросы, которые пока не подлежат огласке публичной

Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Глава государства признался, что хотел бы обсудить наедине с Николаем Патрушевым вопросы, которые не подлежат публичной огласке. "Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям", - пояснил Президент.



Во время встречи Александр Лукашенко предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере. "Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям", - добавил он. - И, думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и отдельно для Беларуси и отдельно для России. Особенно в свете последних ярких событий, тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются".



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