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А. Лукашенко - Н. Патрушеву: Есть вопросы, которые пока не подлежат огласке публичной
29.06.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
Глава государства признался, что хотел бы обсудить наедине с Николаем Патрушевым вопросы, которые не подлежат публичной огласке. "Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям", - пояснил Президент.
Во время встречи Александр Лукашенко предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере. "Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям", - добавил он. - И, думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и отдельно для Беларуси и отдельно для России. Особенно в свете последних ярких событий, тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются".
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Глава государства признался, что...
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