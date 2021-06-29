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Патрушев: конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси

29.06.2021 13:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Если говорить о Беларуси, то их конечная цель - поменять строй и власть в Беларуси. Собственно говоря, мы это наблюдаем последнее время, а вы, кто живет в Беларуси, больше всего это видите", - сказал Николай Патрушев.

Он пояснил, что сегодняшние консультации советов безопасности Беларуси и России являются плановыми. "Наши советы безопасности регулярно обмениваются мнениями о ситуации. Мы говорим об угрозах и вызовах, с которыми сталкиваются и Беларусь, и Россия. И в этот раз мы будем говорить в основном о гибридных войнах и также о региональной и международной безопасности, - рассказал Николай Патрушев. - Наряду с традиционными вызовами, как, допустим, терроризм, экстремизм, которые никуда не делись, все больше внимание мы должны уделять вопросам информационной безопасности и некоторым другим вопросам".

"С Президентом Беларуси мы обменялись мнениями и впечатлениями по этим вопросам, - продолжил он. - Наши оценки не просто близки, они полностью совпадают. Безусловно, мы объединяем и будем объединять усилия и действовать совместно против этих вызовов и угроз".

При этом секретарь Совета безопасности России считает, что надо уделять внимание тому влиянию, которое оказывается извне. "Я сказал о вопросах информационной безопасности. И надо уделять внимание НПО, их деятельности. Когда они говорят, что они независимы, это совершенно не так, - убежден он. - Надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем отчитываются, как эти финансы израсходованы. Вот когда мы эту картину вместе видим. А здесь должны работать и правоохранительные органы, и спецслужбы каждой страны, обмениваться. И, конечно, мы рассчитываем также на общественность, которая нам предоставляет информацию. Тогда мы понимаем, какую роль они играют, перед кем они отчитываются и какой цели хотят достичь".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пояснил, что сегодняшние консультации советов безопасности Беларуси и России являются плановыми.
 
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