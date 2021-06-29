О приостановке участия Беларуси в ВП: подорожают ли визы для белорусов?

ЕС может не повышать стоимость шенгенских виз для простых граждан Беларуси до прежних 80 евро, как было до 2020 года.

По мнению политического аналитика Артема Шрайбмана, это может быть сделано «из гуманитарных соображений, чтобы не наказывать белорусов за жесты власти, которую Брюссель все равно считает нелегитимной». Об этом он рассказал в интервью telegra.ph.

Эксперт полагает, что выход Беларуси из ВП – символическая мера, так как отношения с ЕС у нашей страны и до этого были фактически заморожены.

«Беларусь всегда была партнером, которого надо было еще уговаривать, поэтому Евросоюз долго делал для нас исключения, закрывал глаза на проблемы с правами человека, когда брал в «Восточное партнерство» и приглашал на саммит Александра Лукашенко и Владимира Макея. Теперь этого всего не будет. Но его бы не было и без выхода Беларуси из «Восточного партнерства», - говорит Шрайбман.

Отношения официального Минска с ЕС и так сведены к минимуму.

Минску легче было пойти на такое решение вместо реализации ранее озвученных угроз о том, чтобы затронуть европейский бизнес в стране или транзит, считает эксперт.

Напомним, 24 июня были введены в действие секторальные санкции в отношении белорусского режима. Они касаются торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и доступов к рынкам капитала ЕС. 25 июня МИД Беларуси выступил с заявлением об ответных мерах на санкции.

Подписание соглашения о реадмиссии было привязано к соглашению об упрощении визового режима, после подписания которого шенгенские визы для белорусов подешевели до 35 евро, а процедура их получения заметно упростилась.