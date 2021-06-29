ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Советы безопасности Беларуси и России обсудят противодействие вызовам и угрозам - Вольфович

29.06.2021 13:39 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь и Россия на консультациях советов безопасности обсудят совместное противодействие вызовам и угрозам. Это отметил журналистам госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович после встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Госсекретарь Совета безопасности подчеркнул, рассказывая о предстоящих сегодня консультациях аппаратов советов безопасности Беларуси и России и переговорах с российским коллегой: "Наша рабочая встреча посвящена обмену мнениями, потому что опыт наших коллег из Российской Федерации огромен, вызовы и угрозы, те риски, которые сегодня характерны для России, они в полной мере сегодня нависают и над Республикой Беларусь. Аппараты советов безопасности двух стран как раз обсуждают эти вопросы - международной и региональной безопасности, а также как противодействовать этим вызовам и угрозам, какие контрмеры предпринять".

"Это будет сегодня обсуждено в ходе рабочей встречи. По ее итогам мы, конечно же, проинформируем и главу государства - каких договоренностей достигли", - сказал он.

Александр Вольфович отметил: "Сегодня также будут затронуты вопросы военного сотрудничества, оно у нас плотное и очень хорошее, темы военно-технического сотрудничества и некоторые другие моменты, которые касаются прежде всего безопасности наших стран".-0-

Патрушев: конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Вольфович отметил: "Сегодня также будут затронуты вопросы военного сотрудничества, оно у нас плотное и очень хорошее, темы военно-технического...
 
Новости дня
Новости политики
 
Президент встретился с секретарем Совбеза России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by