Советы безопасности Беларуси и России обсудят противодействие вызовам и угрозам - Вольфович

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь и Россия на консультациях советов безопасности обсудят совместное противодействие вызовам и угрозам. Это отметил журналистам госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович после встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Госсекретарь Совета безопасности подчеркнул, рассказывая о предстоящих сегодня консультациях аппаратов советов безопасности Беларуси и России и переговорах с российским коллегой: "Наша рабочая встреча посвящена обмену мнениями, потому что опыт наших коллег из Российской Федерации огромен, вызовы и угрозы, те риски, которые сегодня характерны для России, они в полной мере сегодня нависают и над Республикой Беларусь. Аппараты советов безопасности двух стран как раз обсуждают эти вопросы - международной и региональной безопасности, а также как противодействовать этим вызовам и угрозам, какие контрмеры предпринять".

"Это будет сегодня обсуждено в ходе рабочей встречи. По ее итогам мы, конечно же, проинформируем и главу государства - каких договоренностей достигли", - сказал он.

Александр Вольфович отметил: "Сегодня также будут затронуты вопросы военного сотрудничества, оно у нас плотное и очень хорошее, темы военно-технического сотрудничества и некоторые другие моменты, которые касаются прежде всего безопасности наших стран".-0-

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