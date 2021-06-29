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Советы безопасности Беларуси и России обсудят противодействие вызовам и угрозам - Вольфович
29.06.2021 13:39 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь и Россия на консультациях советов безопасности обсудят совместное противодействие вызовам и угрозам. Это отметил журналистам госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович
Госсекретарь Совета безопасности подчеркнул, рассказывая о предстоящих сегодня консультациях аппаратов советов безопасности Беларуси и России и переговорах с российским коллегой: "Наша рабочая встреча посвящена обмену мнениями, потому что опыт наших коллег из Российской Федерации огромен, вызовы и угрозы, те риски, которые сегодня характерны для России, они в полной мере сегодня нависают и над Республикой Беларусь. Аппараты советов безопасности двух стран как раз обсуждают эти вопросы - международной и региональной безопасности, а также как противодействовать этим вызовам и угрозам, какие контрмеры предпринять".
"Это будет сегодня обсуждено в ходе рабочей встречи. По ее итогам мы, конечно же, проинформируем и главу государства - каких договоренностей достигли", - сказал он.
Александр Вольфович отметил: "Сегодня также будут затронуты вопросы военного сотрудничества, оно у нас плотное и очень хорошее, темы военно-технического сотрудничества и некоторые другие моменты, которые касаются прежде всего безопасности наших стран".-0-
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Александр Вольфович отметил: "Сегодня также будут затронуты вопросы военного сотрудничества, оно у нас плотное и очень хорошее, темы военно-технического...
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