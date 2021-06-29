Н. Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси

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Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает БелТА .

"Их конечная цель - поменять строй и власть в Беларуси. Это мы наблюдаем в последнее время", - сказал Николай Патрушев.





