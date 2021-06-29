ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Н. Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси

29.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает БелТА.

"Их конечная цель - поменять строй и власть в Беларуси. Это мы наблюдаем в последнее время", - сказал Николай Патрушев.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам секретарь Совета безопасности России Николай...
 
Новости дня
Новости политики
 
О приостановке участия Беларуси в ВП: подорожают ли визы для белорусов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by