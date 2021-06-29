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Зачем в Минск прилетел Патрушев?

29.06.2021 17:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко сегодня встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Последний прилетел для консультаций на уровне Совбезов, а также, чтобы обсудить некоторые вопросы, не подлежащие публичной огласке.

Николай Патрушев поддержал версию Александра Лукашенко о том, что его хотят сместить внешние силы. Кроме того, Патрушев предложил обратить внимание на деятельность НКО, которые, по его мнению ставят себе конечной целью смещение Лукашенко.

«Надо уделять внимание тому влиянию, которое оказывается извне. Например, деятельности неправительственных и некоммерческих организаций. Когда они говорят, что они независимы, это совершенно не так. Надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем они отчитываются за то, как они эти финансы израсходовали», — сказал секретарь российского Совбеза, добавив, что НКО в Беларуси хотят поменять строй и власть в стране.

Секретарь российского Совбеза также подтвердил, что его оценки совпадают с оценками Лукашенко. Он пообещал объединить усилия в противостоянии «угрозам».

Напомним, что ранее Лукашенко на сессии Совета ОДКБ Александр Лукашенко заявил, что НАТО создает военную группировку для захвата Западной Беларуси. По его словам, принадлежность западных земель приписывают Польше, а в Варшаве открыто заявляют об «исторической принадлежности». 

Кроме того, Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в «оголтелом поведении» в отношении Минска. По его мнению, они лезут в дела Беларуси и прямо предлагают сменить власть.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко сегодня встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Последний прилетел для консультаций на уровне Совбезов, а также, чтобы...
 
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