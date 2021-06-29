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Белорусско-российские консультации по линии советов безопасности состоялись в Минске
29.06.2021 17:47 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российские консультации по линии советов безопасности состоялись сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На встрече подробно обсуждена тематика гибридных воздействий на Россию и Беларусь, ответные меры на попытки вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, в том числе по проблематике Договора по открытому небу, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, по биологической безопасности.
Кроме того, намечены планы дальнейшего взаимодействия между Россией и Беларусью по линии аппаратов советов безопасности, военных ведомств, спецслужб и правоохранительных органов.
Консультации продемонстрировали схожесть оценок по наиболее актуальным проблемам и позволили выработать предложения о совместных шагах по их решению.
Консультации провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович с участием представителей министерств и ведомств двух стран.
В этот же день Николай Патрушев посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.-0-
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На встрече подробно обсуждена тематика гибридных воздействий на Россию и Беларусь, ответные меры на попытки вмешательства извне во внутренние дела суверенных...
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