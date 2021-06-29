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Патрушев: гибридные войны очень опасны и представляют угрозу независимости и целостности государств
29.06.2021 17:47 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гибридные войны не менее опасны, чем обычные, и представляют угрозу независимости и целостности государств. Это отметил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сегодня на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси
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Это отметил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сегодня на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси...
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