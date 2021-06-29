|
Лукашенко: нет ничего дороже подвига наших соотечественников в годы войны
29.06.2021 18:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нет ничего дороже подвига соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Знаете, многие часто говорят, что, вот, богатая страна, если у нее есть недра, а в недрах много чего: и газ, и нефть, и золото, и прочие металлы и неметаллы - богатая нация. Нет ничего дороже, чем тот подвиг, который совершили наши люди. Она (победа. - Прим. БЕЛТА) нам обошлась неимоверной ценой: каждого третьего человека в середине прошлого века мы потеряли", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что Великую Победу необходимо беречь и гордиться ей. "Гордиться тем, что это была наша победа - наших дедов, прадедов, наших родителей. И все должны преклоняться перед тем народом, то бишь сегодня перед нами, за ту победу, которую тогда одержали наши старики", - заявил Президент.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Знаете, многие часто говорят, что, вот, богатая страна, если у нее есть недра, а в недрах много чего: и газ, и нефть, и золото, и прочие металлы и неметаллы - богатая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)