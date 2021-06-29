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Лукашенко: нет ничего дороже подвига наших соотечественников в годы войны

29.06.2021 18:23 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нет ничего дороже подвига соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Знаете, многие часто говорят, что, вот, богатая страна, если у нее есть недра, а в недрах много чего: и газ, и нефть, и золото, и прочие металлы и неметаллы - богатая нация. Нет ничего дороже, чем тот подвиг, который совершили наши люди. Она (победа. - Прим. БЕЛТА) нам обошлась неимоверной ценой: каждого третьего человека в середине прошлого века мы потеряли", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Великую Победу необходимо беречь и гордиться ей. "Гордиться тем, что это была наша победа - наших дедов, прадедов, наших родителей. И все должны преклоняться перед тем народом, то бишь сегодня перед нами, за ту победу, которую тогда одержали наши старики", - заявил Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Знаете, многие часто говорят, что, вот, богатая страна, если у нее есть недра, а в недрах много чего: и газ, и нефть, и золото, и прочие металлы и неметаллы - богатая...
 
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