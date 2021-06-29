Лукашенко: нет ничего дороже подвига наших соотечественников в годы войны

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нет ничего дороже подвига соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования , передает корреспондент БЕЛТА.

"Знаете, многие часто говорят, что, вот, богатая страна, если у нее есть недра, а в недрах много чего: и газ, и нефть, и золото, и прочие металлы и неметаллы - богатая нация. Нет ничего дороже, чем тот подвиг, который совершили наши люди. Она (победа. - Прим. БЕЛТА) нам обошлась неимоверной ценой: каждого третьего человека в середине прошлого века мы потеряли", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Великую Победу необходимо беречь и гордиться ей. "Гордиться тем, что это была наша победа - наших дедов, прадедов, наших родителей. И все должны преклоняться перед тем народом, то бишь сегодня перед нами, за ту победу, которую тогда одержали наши старики", - заявил Президент.-0-