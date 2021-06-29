Лукашенко - молодежи: будьте осторожнее в суждениях, чтобы потом не было стыдно за свои высказывания

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал молодежь быть осторожнее в суждениях, чтобы потом не стыдиться своих высказываний и репостов. Об этом глава государства заявил на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования , передает корреспондент БЕЛТА.

"В трудные для страны периоды будьте осторожны в суждениях, тем более в поступках. Почему? А чтобы спустя годы не было стыдно за высказывания и репосты, которые вы и сами потом забудете, а интернет будет помнить все", - сказал белорусский лидер.

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