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Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников
29.06.2021 18:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня
"Глядя сегодня на вас, красивых, молодых и уже успешных, я испытываю чувство гордости за Беларусь, - обратился глава государства к выпускникам. - За тех, кто создавал независимую страну, в которой наши дети получают достойное образование, а лучшие из лучших отмечают свои первые успехи на столь высоком уровне".
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"Глядя сегодня на вас, красивых, молодых и уже успешных, я испытываю чувство гордости за Беларусь, - обратился глава государства к выпускникам. - За тех, кто создавал...
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