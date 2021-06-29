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Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников

29.06.2021 18:23 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глядя сегодня на вас, красивых, молодых и уже успешных, я испытываю чувство гордости за Беларусь, - обратился глава государства к выпускникам. - За тех, кто создавал независимую страну, в которой наши дети получают достойное образование, а лучшие из лучших отмечают свои первые успехи на столь высоком уровне".

/Будет дополнено/.-0-

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Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников

Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников

Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников

Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников

Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников

Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников

Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников

Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников

Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников

 
Теги: Минск
 
 
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"Глядя сегодня на вас, красивых, молодых и уже успешных, я испытываю чувство гордости за Беларусь, - обратился глава государства к выпускникам. - За тех, кто создавал...
 
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