Вопросы гибридного воздействия на Беларусь и Россию и противодействия санкциям рассмотрены в Минске

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы гибридного воздействия на Беларусь и Россию, вмешательства во внутренние дела суверенных государств, меры противодействия санкционной политике стран Запада рассмотрены сегодня в Минске во время встреч по линии аппаратов советов безопасности двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. Кроме того, под руководством их заместителей Владимира Арчакова и Рашида Нургалиева проведены консультации по линии аппаратов советов безопасности двух стран.

Подобные мероприятия проходят ежегодно, охватывают максимально широкую военно-политическую повестку и нацелены на всестороннее укрепление стратегического партнерства Беларуси и России. В этот раз стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам международной безопасности в условиях деградации существующей системы контроля над вооружениями, подходам к обеспечению безопасности в различных сферах.

В двусторонней повестке рассмотрены элементы подготовки к совместным стратегическим учениям вооруженных сил двух стран "Запад-2021", военно-технического сотрудничества и облегчения контрольных мер на внутренней границе Союзного государства.

Как рассказал журналистам по итогам мероприятий госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, стороны подтвердили приверженность дальнейшему углублению взаимодействия и сотрудничеству по различным направлениям национальной безопасности и общим подходам к решению проблемных вопросов международной и региональной безопасности.-0-

Белорусско-российские консультации по линии советов безопасности состоялись в Минске