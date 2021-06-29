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Беларусь и Кения обсудили расширение межпарламентского взаимодействия
29.06.2021 19:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Кении Павел Взяткин встретился со спикером Национальной ассамблеи Кении Джастином Мутури, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Дипломат проинформировал о компетенциях и деятельности белорусского парламента в сфере международных отношений и выразил заинтересованность в расширении межпарламентского взаимодействия двух стран. "Спикер Национальной ассамблеи Кении отметил важность формирования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества как основы для комплексного развития белорусско-кенийских отношений. Джастин Мутури подтвердил готовность парламента Кении оказывать содействие в реализации совместных инициатив по различным направлениям", - рассказали в МИД.-0-
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Дипломат проинформировал о компетенциях и деятельности белорусского парламента в сфере международных отношений и выразил заинтересованность в расширении...
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