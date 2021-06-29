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В Минске прошли двусторонние консультации совбезов Беларуси и России

29.06.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Николай Патрушев сегодня детально обсудил актуальную повестку со своим белорусским коллегой Александром Вальфовичем. Такие встречи проходят ежегодно, охватывают максимально широкую военно-политическую повестку и нацелены прежде всего на всестороннее укрепление стратегического партнерства двух стран. В этот раз отдельное внимание уделили вопросам гибридного воздействия на Беларусь и Россию, вмешательства во внутренние дела суверенных государств, мерам противодействия санкционной политике стран Запада.

Сегодня в Минске прошли и двусторонние консультации аппаратов совбезов Беларуси и России. Они плановые. Речь шла о новых угрозах и том, как сообща им противостоять. В этот раз представители стран обменялись и мнениями по актуальным проблемам международной безопасности в условиях деградации существующей системы контроля над вооружениями.


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Теги: Минск
 
 
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Николай Патрушев сегодня детально обсудил актуальную повестку со своим белорусским коллегой Александром Вальфовичем. Такие встречи проходят ежегодно,...
 
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