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Форум регионов поможет в разработке модельного законодательства в цифровой сфере
29.06.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Форум регионов поможет и в разработке модельного законодательства в цифровой сфере в рамках Союзного государства. Вопросы права в онлайн-режиме обсуждались в Национальной библиотеке.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Новые общественные отношения требуют новых подходов к правовой формализации этого процесса. У нас достаточно широкое поле для сотрудничества, выработки единых подходов к появлению новых терминов и понятий, связанных с процессами цифровизации. Появились такие понятия, как криптовалюта, технология блокчейн, смарт-контракт и прочие. Необходимо дать их четкое толкование в законодательстве. Для этого надо принять новые правовые акты.
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Форум регионов поможет и в разработке модельного законодательства в цифровой сфере в рамках Союзного государства. Вопросы права в онлайн-режиме обсуждались в...
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