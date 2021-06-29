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Форум регионов поможет в разработке модельного законодательства в цифровой сфере

29.06.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Форум регионов поможет и в разработке модельного законодательства в цифровой сфере в рамках Союзного государства. Вопросы права в онлайн-режиме обсуждались в Национальной библиотеке.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Новые общественные отношения требуют новых подходов к правовой формализации этого процесса. У нас достаточно широкое поле для сотрудничества, выработки единых подходов к появлению новых терминов и понятий, связанных с процессами цифровизации. Появились такие понятия, как криптовалюта, технология блокчейн, смарт-контракт и прочие. Необходимо дать их четкое толкование в законодательстве. Для этого надо принять новые правовые акты.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Форум регионов поможет и в разработке модельного законодательства в цифровой сфере в рамках Союзного государства. Вопросы права в онлайн-режиме обсуждались в...
 
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