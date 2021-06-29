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А. Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза России сотрудничество в сфере безопасности

29.06.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сообщает БелТА.

Обращаясь к секретарю Совбеза РФ, Президент Беларуси отметил, что всегда есть о чем поговорить, особенно в это непростое время:

Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями - абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому действительно есть что обсудить,  я очень рад, что вы в теме, глубоко погружены в эту проблему.

Глава государства признался, что хотел бы обсудить наедине с Николаем Патрушевым вопросы, которые не подлежат публичной огласке. "Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям", - пояснил Президент.

Во время встречи Александр Лукашенко предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере. "Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям", - добавил он. - И, думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и отдельно для Беларуси и отдельно для России. Особенно в свете последних ярких событий, тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются".

Николай Патрушев в свою очередь отметил, что рад находиться в Минске и видеть позитивные изменения: 

Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь.

Сегодня советы безопасности Беларуси и России проведут плановые консультации. На них будут обсуждаться региональная и международная безопасность, проблематика гибридных войн, обстановка вокруг Беларуси и России. "Все зависит не только от того, что внутри у нас происходит в странах. Многое зависит от того, какие силы воздействуют извне. Угрозы и вызовы есть традиционные, они никуда не ушли. Допустим, международный терроризм, с ним связанный экстремизм. Есть новые угрозы, о которых нужно говорить: кибербезопасность. К сожалению, многие не понимают, что ни одна страна не может справиться с этой угрозой самостоятельно. Нужно объединять усилия", - подчеркнул секретарь Совета безопасности.


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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сообщает БелТА. Обращаясь к...
 
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Лукашенко обсудил с Патрушевым "вопросы не подлежащие публичной огласке"
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