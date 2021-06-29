VIII Форум регионов Беларуси и России: о работе секций, контактах и контрактах

Источник материала: БT

Что касается экономической основы интеграции Беларуси и России, здесь прежде всего задает тон региональное партнерство.

Сегодня стартовал VIII Форум регионов двух стран. Работают сразу 5 секций. На повестке - научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации в разных ракурсах - медицина, образование, правотворчество, международные отношения и молодежь.

Основной упор - на экономику и вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества. В этом году форум принимают Москва и Московская область. Впрочем, из-за пандемии основная часть проходит в режиме видеоконференцсвязи. О чем договорились в первый день форума - детали у Анастасии Бенедисюк.

Обрушившаяся пандемия, информационная война, введение санкций. Угроз, с которыми сталкиваемся, меньше не становится. Эпоха больших вызовов и цифровых технологий - так определят наше время на первой секции форума. При всех вводных нет смысла долго говорить о важности единства. Нужно делать. Причем начинать это еще вчера. И с обязательным аналитическим сопровождением.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

В рамках интеграционных процессов в этом сложном геополитическом мире необходимы тонкие настройки и аналитическое сопровождение политических процессов, социальных и прочих. Поэтому мы предлагали усилить аналитическое взаимодействие РБ и РФ, причем распространить его не только на центральные фабрики мысли, но и на региональные. В РФ такие есть, нам надо добавить.

Отношения Беларуси и России - это не только газ и строительство, заметят на форуме. Среди важнейшего в эпоху цифровизации - образование и наука. "Информатика без розетки" такую программу для дошкольников сегодня презентовал ПВТ. IT-сектор поможет усовершенствовать и сферу ЖКХ в Союзном государстве.

Высокие технологии для "умных городов"

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси:

Принципы управления городским коммунальным хозяйством в РФ и РБ одинаковы. Одинаковые подходы к производству ресурсов, к их распределению, к их потреблению. Отдельные технические решения мы уже даже апробировали. В городе Минске тестировались "умные перекрестки", в которых режим работы светофора регулировался в зависимости от загруженности транспортным потоком перекрестка.

Беларусь и Россия планируют создать единый реестр технопарков Союзного государства

В ходе работы второй секции договорились о создании единого реестра технопарков Союзного государства. Такая платформа позволит потенциальным инвесторам оперативно находить партнеров для совместных проектов как в Беларуси, так и в России. Особое внимание в рамках Союзного государства продолжат уделять научно-техническим программам. За все время их было реализовано около полусотни.

Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Здесь можно отметить такие программы, как разработка космической группировки спутников, внедрение технологий по хирургическому лечению детей, у которых сильно поврежден позвоночник. Кроме того, разрабатываются технологии по сбалансированным комбикормам для животных, в области метеорологии.

Активно сотрудничаем в области электроники и микроэлектроники. Реализовано больше 10 программ. Заместитель госсекретаря Союзного государства призывает не медлить в области программного обеспечения - создавать новое оборудование. Оно позволит обрабатывать информацию, передавать ее и, если надо, шифровать.

Алексей Кубрин, заместитель госсекретаря - член Постоянного комитета Союзного государства:

Надо смотреть не только на те задачи, которые нам сегодня нужно закрывать, с учетом того, что мы пытаемся быть конкурентоспособными в этой области. С учетом тех ограничений, которые пытаются наложить на наши страны за рубежом. Естественно, мы должны максимально использовать наш потенциал. Его нельзя использовать одноразово, он должен реализовываться с точки зрения долгосрочной перспективы. 5-10 лет. Вот тогда мы с вами будем выходить на современные технологии.

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Минск сегодня предложил Москве программу в области фундаментальных исследований. Долгие годы выезжали на заделе еще времен Советского Союза. Физика, ядерная физика, химия, материаловедение, нанотехнологии, науки о жизни. Пора копнуть глубже, не оглядываясь на сиюминутную отдачу, уверены в нашей академии.

Век высоких технологий дает массу плюсов, но вместе с тем несет и определенные риски и угрозы. Форум регионов поможет в разработке модельного законодательства. В рамках Союзного государства урегулируют на законодательном уровне подходы в сфере цифровых отношений.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Новые общественные отношения требуют новых подходов к правовой формализации этого процесса. У нас достаточно широкое поле для сотрудничества, выработки единых подходов к появлению новых терминов и понятий, связанных с процессами цифровизации. Появились такие понятия, как криптовалюта, технология блокчейн, смарт-контракт и прочие. Необходимо дать их четкое толкование в законодательстве. Для этого надо принять новые правовые акты.

Технопарки вузов как механизм поддержки инновационных идей молодежи

А в Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники спикеры двух стран сегодня обсуждали роль молодежи в цифровой среде будущего. Как отметили в ходе работы секции в БГУИР, многие инновационные идеи школьников и студентов поддерживают в бизнес-инкубаторах и технопарках самих вузов. Отдельные после проведения межрегиональных конкурсов находят воплощение, например, в IT-продуктах. Сегодня свои технопарки есть в таких столичных университетах, как, например, "Политехник" БНТУ или "Унитехпром" Белгосуниверситета.

Дмитрий Белокопытов, молодежный посол Целей устойчивого развития в Беларуси:

В белорусско-российском конкурсе мне больше всего запомнился проект молодого человека из Слуцка. Он представлял мобильное приложение для музеев и галерей. По сканированию QR-кода он выдает всю информацию о произведении искусства, чтобы не ходить с наушниками и никому не мешать.







Совет Республики и Совет Федерации. Форум регионов Беларуси и России под эгидой верхних палат парламентов двух стран проходит уже 8 лет. И, несмотря на то, что COVID внес коррективы в формат его проведения, сама форма не устарела. Более того, появились последователи. Сегодня вне основных секций прошло совместное заседание молодых парламентариев двух стран.

По итогам подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Что называется, долгие отношения узаконены. До этого, по сути, все проекты были на общественных началах, по дружбе. Хотя, безусловно, имели успех. Например "Цифровая звезда". Языком электронных гаджетов они знакомили молодежь с событиями Великой Отечественной войны: оцифровывали, размещали. Планируют масштабировать (от Минска и Перми до Союзного государства в целом) и программу "Городские инновации". Помогут сделать наши улицы технологичнее, а значит - комфортнее.

Егор Макаревич, председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Сегодня голос молодежи должен быть услышан и в международных организациях. К примеру, европейский молодежный парламент. Там тоже должны слышать голос белорусской и российской молодежи, в том числе по той общественно-политической обстановке. Поэтому мы планируем, что соглашение будет максимально продуктивным, мы с коллегами настроены на работу. Все то, что мы наметили, максимально ориентировано на каждого молодого человека как в Беларуси, так и в России.

Уже завтра на Форуме регионов поднимут вопросы взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат Беларуси и России. Планируется, что на полях форума подпишут договоров и контрактов на сумму около $ 800 млн. Завершится форум 1 июля.





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