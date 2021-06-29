Беларусь рассчитывает переориентировать поставки продовольствия из ЕС в Азию

Источник материала: БT

Экспорт белорусского продовольствия в Евросоюз за 4 месяца нынешнего года вырос на треть, превысив $ 112 млн. Любопытные данные накануне озвучил профильный вице-премьер Александр Субботин. Рост экспортных потоков означает лишь одно: белорусские продукты востребованы европейским потребителем. Но, учитывая антибелорусскую риторику в целом со стороны ЕС, понятно желание правительства не слишком уж рассчитывать на европейский рынок. Приоритетом будет Россия, Китай, страны дальней дуги. Геополитический расклад обязывает скорректировать экспортную стратегию.

Эффективная площадка для поиска новых партнеров - "Белагро". Участники выставки ежегодно подписывают немало прибыльных контрактов. С момента последней - она прошла в начале июня - как раз было время подсчитать все суммы договоренностей. Итоги Антон Малюта обсудил с вице-премьером Александром Субботиным (видео).





Читайте также:







